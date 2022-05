(Di giovedì 19 maggio 2022) La grandedinella borgata romana di Torconper oltre 150diinflitte a una trentina di imputati. Questa la sentenza emessa oggi nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta che aveva portato ad azzerare i vertici della mastodontica organizzazione criminaletolina. Per questo, anche le indagini e le operazioni di polizia – come la fase processuale – ha richiesto tempo, un imponente schieramento di risorse e di mezzi. Un lavoro che oggi, i numeri dellee dei reati (oltre che degli imputati al banco) sentenziati, spiegano e giustificano l’ingente mole di provvedimenti emessi. Di verdetti annunciati. E didi pena ...

Advertising

SecolodItalia1 : Sgominata la piazza di spaccio Tor Bella Monaca: a capi, pusher e vedette, condanne per 150 anni di carcere… -

Secolo d'Italia

Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale della capitale alla Rustica Roma, 17 maggio 2022 - Duro colpo al gruppo criminale che aveva fatto della Rustica la suadi spaccio. I Carabinieri della capitale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone (6 carcere e 8 arresti domiciliari), gravemente indiziate a vario titolo ...... 59 persone indagateimponente associazione per delinquere divisa in tre bande: tra loro anche dipendenti infedeli delle Poste Un uomo vicino alla 70ina passeggia per la, indossa un ... Sgominata la piazza di spaccio Tor Bella Monaca: a capi, pusher e vedette, condanne per 150 anni di carcere Grazie all’intervento dei carabinieri, è stato sgominato un gruppo di spacciatori nordafricani che riforniva la piazza di spaccio a Poggibonsi nel resto della Valdelsa: scattano denunce, misure cautel ...Roma, 17 maggio 2022 - Duro colpo al gruppo criminale che aveva fatto della Rustica la sua piazza di spaccio. I Carabinieri della capitale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confron ...