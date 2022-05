Serie A, sarà l’arbitro di Inter-Sampdoria (Di giovedì 19 maggio 2022) Ecco l’arbitro di Inter-Sampdoria, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 21/22 In vista della diciannovesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Sampdoria, in programma per domenica 22 maggio con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello. Il fischietto di Brindisi sarà assistito da Preti e Giallatini; il quarto uomo sarà Pezzuto. Al VAR ci sarà Irrati con Meraviglia come AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Eccodi, match della trentottesima e ultima giornata diA 21/22 In vista della diciannovesima giornata del girone di ritorno dellaA in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 22 maggio con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalMarco Di Bello. Il fischietto di Brindisiassistito da Preti e Giallatini; il quarto uomoPezzuto. Al VAR ciIrrati con Meraviglia come AVAR. L'articolo proviene damagazine.

