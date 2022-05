Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque… - Affaritaliani : Rimorchiatore affondato nell'Adriatico: morti tutti i 5 marittimi - vivereancona : Rimorchiatore affondato, Mangialardi: 'Tragedia che sconvolge l'intera comunità marchigiana' - viveremarche : Rimorchiatore affondato, Mangialardi: 'Tragedia che sconvolge l'intera comunità marchigiana' - giannigosta : Il rimorchiatore “Franco P” salpato da Ancona per l’Albania è affondato nella parte più profonda dell’Adriatico -

Non ce l'ha fatta nessuno dei marittimi a bordo della notte scorsa nel Mar Adriatico a circa 53 miglia al largo del porto di Bari. I cinque componenti dell'equipaggio - 4 italiani e un tunisino - sono tutti morti. Soltanto il ...Bari, 19 mag. (askanews) - Non ce l'ha fatta nessuno dei marittimi a bordo del rimorchiatore affondato la notte scorsa nel Mar Adriatico a circa 53 miglia al largo del porto di Bari. I cinque ...La tragedia del rimorchiatore affondato al largo di Bari, che ha provocato la morte di cinque marinai, due dei quali pugliesi, è stata seguita da vicino dalla Capitaneria di porto barese, che ha ...