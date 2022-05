Questa non è una «porta» su Marte (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 14 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che sembra mostrare un’apertura all’interno di una parete rocciosa. La foto è accompagnata da questo testo: «Chi ha scavato una porta su Marte?». Il riferimento è alla foto scattata il 7 maggio 2022 dal rover Curiosity della Nasa che si trova da 10 anni su Marte. Lo scatto sembra mostrare una fessura simile a una porta all’interno di una conformazione rocciosa. Intorno a Questa immagine sono nate diverse teorie prive di fondamento che sostengono che la foto sia una prova della vita aliena sul pianeta rosso. Il post oggetto di verifica veicola una notizia infondata. Contattato dai colleghi di Associated press Andrew Good, portavoce del Jet Propulsion Laboratory della Nasa a Pasadena (California), ha dichiarato che ... Leggi su facta.news (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 14 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che sembra mostrare un’apertura all’interno di una parete rocciosa. La foto è accompagnata da questo testo: «Chi ha scavato unasu?». Il riferimento è alla foto scattata il 7 maggio 2022 dal rover Curiosity della Nasa che si trova da 10 anni su. Lo scatto sembra mostrare una fessura simile a unaall’interno di una conformazione rocciosa. Intorno aimmagine sono nate diverse teorie prive di fondamento che sostengono che la foto sia una prova della vita aliena sul pianeta rosso. Il post oggetto di verifica veicola una notizia infondata. Contattato dai colleghi di Associated press Andrew Good,voce del Jet Propulsion Laboratory della Nasa a Pasadena (California), ha dichiarato che ...

