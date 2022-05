Politicamente il Governo Draghi è finito. E le urne non sono più tabù. Il politologo Revelli: “Intollerabile un Esecutivo che disprezza il Parlamento” (Di giovedì 19 maggio 2022) Professor Marco Revelli, dopo l’agguato di Renzi che con il Centrodestra ha fatto saltare la candidatura di Licheri alla presidenza della commissione Esteri, è nata una nuova maggioranza? “La maggioranza di questo Governo è a pezzi e si tiene insieme solo formalmente. È attraversata da un’infinità di crepe per le quali mi pare opportuno parlare di un Governo già Politicamente finito. Detto questo Renzi che si è sempre distinto per operazioni da corsaro politico qual è, non può stupire che anche in questo caso abbia fatto finire la commissione Esteri nelle mani peggiori per incompetenza e per ciò che quella stessa figura rappresenta”. Conte ha fatto capire che sta valutando la posizione di M5S nella maggioranza. Per lei cosa dovrebbe fare? “Onestamente non lo so. Sicuramente questa maggioranza ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 maggio 2022) Professor Marco, dopo l’agguato di Renzi che con il Centrodestra ha fatto saltare la candidatura di Licheri alla presidenza della commissione Esteri, è nata una nuova maggioranza? “La maggioranza di questoè a pezzi e si tiene insieme solo formalmente. È attraversata da un’infinità di crepe per le quali mi pare opportuno parlare di ungià. Detto questo Renzi che si è sempre distinto per operazioni da corsaro politico qual è, non può stupire che anche in questo caso abbia fatto finire la commissione Esteri nelle mani peggiori per incompetenza e per ciò che quella stessa figura rappresenta”. Conte ha fatto capire che sta valutando la posizione di M5S nella maggioranza. Per lei cosa dovrebbe fare? “Onestamente non lo so. Sicuramente questa maggioranza ha ...

Advertising

myrosycandy : RT @LaNotiziaTweet: Politicamente il Governo #Draghi è finito. E le urne non sono più tabù. Il politologo Revelli: “Intollerabile un Esecut… - LaNotiziaTweet : Politicamente il Governo #Draghi è finito. E le urne non sono più tabù. Il politologo Revelli: “Intollerabile un Es… - LauraGi63815697 : RT @maxdantoni: @CarloPulsoni Finché non arriva il conto in termini di voti. I sondaggi sui partiti sono inchiodati sugli stessi valori da… - maxdantoni : @CarloPulsoni Finché non arriva il conto in termini di voti. I sondaggi sui partiti sono inchiodati sugli stessi va… - AlexRiposo : RT @susy43279731: Dopo oltre un decennio, da quando portarono al quasi default il paese, con un governo horror e deriso da tutto il mondo,… -