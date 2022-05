Parcheggi e navette per Vasco Rossi a Trento, tutte le info utili (Di giovedì 19 maggio 2022) In questo articolo info utili su Parcheggi e navette per Vasco Rossi a Trento, che venerdì 20 maggio 2022 inaugura la Trentino Music Arena. Visto lo sciopero dei treni, è possibile che anche voi stiate pensando di raggiungere la location in auto. La location dell’evento si trova nell’area San Vincenzo, a sud di Trento. Si può arrivare sul posto con mezzi di trasporto appositi, lasciando la propria auto nei tre Parcheggi dai quali ci si potrà comodamente spostare con una delle navette a disposizione dei fan. Parcheggi per Vasco Rossi a Trento I fan di Vasco Rossi vengono incentivati a lasciare l’auto fuori la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) In questo articolosuper, che venerdì 20 maggio 2022 inaugura la Trentino Music Arena. Visto lo sciopero dei treni, è possibile che anche voi stiate pensando di raggiungere la location in auto. La location dell’evento si trova nell’area San Vincenzo, a sud di. Si può arrivare sul posto con mezzi di trasporto appositi, lasciando la propria auto nei tredai quali ci si potrà comodamente spostare con una dellea disposizione dei fan.perI fan divengono incentivati a lasciare l’auto fuori la ...

Advertising

comunetn : RT @ProvinciaTrento: #VascoLive | ???Aggiornamento dalla Sala operativa ? Aperta ufficialmente la sala operativa ?? Traffico regolare ???Anco… - dpcpat1 : RT @ProvinciaTrento: #VascoLive | ???Aggiornamento dalla Sala operativa ? Aperta ufficialmente la sala operativa ?? Traffico regolare ???Anco… - ProvinciaTrento : #VascoLive | ???Aggiornamento dalla Sala operativa ? Aperta ufficialmente la sala operativa ?? Traffico regolare ???A… - infoitcultura : Tutte le mappe per il concerto di Vasco: divieti, parcheggi, navette - Trentin0 : Concerto di Vasco: strade chiuse, parcheggi, navette. Ecco tutte le info e le mappe per orientarsi in vista del meg… -