Ospedali in codice rosso. Mancano medici e infermieri, nosocomi a rischio (Di giovedì 19 maggio 2022) Nel Lazio sempre più carente di medici la «legione straniera» in camice bianco è aumentata del 40% nell'ultimo anno. Ma la progressiva insufficienza di personale sanitario rischia addirittura di far chiudere alcuni Ospedali entro il 2028. Almeno secondo il grido d'allarme lanciato da Foad Aodi, fondatore dell'Associazione medici stranieri in Italia (Amsi) ed ex consigliere dell'Ordine dei medici di Roma: «Sono aumentate le richieste di medici specialisti e infermieri all'Amsi del 40% dal 2021, dal sud al nord, in particolare dal Veneto, Lombardia, Lazio, Sicilia, Piemonte, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Campania. In base a questa percentuale di richieste che arrivano all'Amsi tutti i giorni e visto la grave carenza di medici ...

