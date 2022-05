Obbligo pannelli solari: per chi vale la proposta Ue, da quando e perché (Di giovedì 19 maggio 2022) La nuova proposta dell'Unione Europea apre l'orizzonte dell'Obbligo di pannelli solari sugli edifici. L'installazione di strumenti fotovoltaici aiuterebbe a lavorare verso una maggiore indipendenza dal punto di vista energetico. Un obiettivo cruciale se si considera quanto, in questa fase storica, abbia rilevanza la dipendenza dalla Russia. E in queste settimane si è visto quanto sia stato complicato immaginare un'Europa in grado di fare a meno delle forniture russe, a partire dalla difficoltà nell'applicare sanzioni che fossero compatibili con la necessità di non creare difficoltà ai maggiori importatori di gas da Mosca. Tra questi, come è noto, c'è anche l'Italia. Il progetto renderebbe l'orizzonte di un Ue autonoma più vicino ed è basato su un'azione ampia che trova nel possibile Obbligo ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 19 maggio 2022) La nuovadell'Unione Europea apre l'orizzonte dell'disugli edifici. L'installazione di strumenti fotovoltaici aiuterebbe a lavorare verso una maggiore indipendenza dal punto di vista energetico. Un obiettivo cruciale se si considera quanto, in questa fase storica, abbia rilevanza la dipendenza dalla Russia. E in queste settimane si è visto quanto sia stato complicato immaginare un'Europa in grado di fare a meno delle forniture russe, a partire dalla difficoltà nell'applicare sanzioni che fossero compatibili con la necessità di non creare difficoltà ai maggiori importatori di gas da Mosca. Tra questi, come è noto, c'è anche l'Italia. Il progetto renderebbe l'orizzonte di un Ue autonoma più vicino ed è basato su un'azione ampia che trova nel possibile...

