Mps | David Rossi tenuto per i polsi e lasciato cadere Due nuove perizie ribaltano tutto | è stato ucciso

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il caso della morte disi riapre in maniera clamorosa dopo le duedepositate sulla dinamica dei fatti di quel tragico 6 marzo 2013, quando il manager di Mps fu trovato senza vita sotto la finestra del suo ufficio a Siena. I nuovi inediti documenti - si legge sul Giornale - sono stati resi noti dalla trasmissione "Le Iene", in onda ieri sera su Italia 1: una medico-legale e una fisico-balistica che, seppur fatte a distanza da due luminari che non si conoscono, portano alla stessa ricostruzione dei fatti e potrebbero riscrivere il caso.sarebbeaggredito prima di volare da una finestra perché qualcuno che lo teneva per un polso lo ha fatto. Segui su affaritaliani.it

Advertising

M_Montigiani : @Marcell41157833 @MarcoFattorini @nabu65 La verità a noi senesi tutti è nota da tempo, per quanto diversa da certe… - SalvatoreBelliz : RT @MariaDellaMoni6: 'DAVID ROSSI È STATO UCCISO'. DUE PERIZIE RIBALTANO IL CASO LE CONCLUSIONI DEGLI ESPERTI ALLE 'IENE': IL MANAGER MPS F… - M_Montigiani : @MarcoFattorini Alle ore 13.30 la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi svolge l'audizio… - buronjek : RT @MariaDellaMoni6: 'DAVID ROSSI È STATO UCCISO'. DUE PERIZIE RIBALTANO IL CASO LE CONCLUSIONI DEGLI ESPERTI ALLE 'IENE': IL MANAGER MPS F… - M_Montigiani : RT @tempoweb: Caso David Rossi, verità grazie a familiari e Commissione non ai pm #davidrossi #mps #iltempoquotidiano -

Nient'altro che questo: la vedova di, Antonella, la mamma Sofia, i fratelli Ranieri e Filippo, la figlia acquisita Carolina hanno per nove anni investito risorse in periti e legali per scoprire ...'Se si immagina qualcuno che tieneappeso fuori dalla finestra, quindi con un po' di distanza rispetto al muro, questo può essere compatibile con come lo vediamo atterrare, con il braccio ...Gli esperti: "Lacerazioni al fegato incompatibili con la caduta. Sembra sia stato preso a pugni. Ferite evidenti". Il manager di Mps non si sarebbe suicidato ...Le conclusioni degli esperti alle "Iene": il manager Mps fu lasciato cadere da una finestra. Le ferite mai viste prima ...