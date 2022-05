(Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In occasione dell’inaugurazione del Salone Internazionale del Libro di Torino, desidero far giungere a lei, ai suoi collaboratori, agli editori, agli autori, ai librai e ai visitatori i miei più calorosi auguri. La 34a edizione di questa tradizionale iniziativa culturale ed editoriale torna a svolgersi in presenza del pubblico che, ne sono certo, risponderà con entusiasmo e ritrovato interesse, facendo nutrire la speranza di confermare e, anzi, di incrementare lo straordinario aumento del numero dei lettori verificatosi durante il lockdown”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato a Silvio Viale, presidente dell’Associazione Culturale Torino, la Città del Libro.“Scriveva Pier Paolo Pasolini, di cui abbiamo recentemente celebrato i cento anni dalla nascita: “Puoi, ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “In occasione dell’inaugurazione del Salone Internazionale del Libro di Torino, desidero far giu… - IlModeratoreWeb : Mattarella “Leggere rende liberi, sostenere l’intera filiera” - - ItaliaNotizie24 : Mattarella “Leggere rende liberi, sostenere l’intera filiera” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “Leggere rende liberi, sostenere l’intera filiera” -… - ZerounoTv : Mattarella “Leggere rende liberi, sostenere l’intera filiera” -

rende liberi', ha scritto, citando anche una frase di Pier Paolo Pasolini dedicata al libro: 'Puoi, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: ...Per l'occasione il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato a Silvio Viale, ... di cui abbiamo recentemente celebrato i cento anni dalla nascita: "Puoi, che ...ROMA (ITALPRESS) - "In occasione dell'inaugurazione del Salone Internazionale del Libro di Torino, desidero far giungere a lei, ai suoi collaboratori, agli ...Il messaggio inviato dal presidente della Repubblica a Silvio Viale, Presidente dell'Associazione Culturale Torino, la Città del Libro ...