L' Aquila | la proprietaria dell' auto piombata sull' asilo | ' Sono certa di aver inserito la marcia |  il freno a mano non ricordo'

Il giorno dopo la tragedia dell'asilo Primo Maggio, L'è sotto choc. E parla anche la mamma,della vettura che ha travolto sei bambini, uccidendo il piccolo Tommaso, di appena 4 anni: 'Sono sicurissima di aver inserito la marcia, il ...La Procura della Repubblica e la Squadra Mobile de L'stanno svolgendo accertamenti relativi alla sicurezza agli spazi esterni dell'asilo e per valutare se l'area di recinzione nel giardino ...Nella giornata di mercoledì 18 Maggio la frazione di Pile, in provincia dell'Aquila, ha visto consumarsi un incidente drammatico.Sono intanto stabili le condizioni delle due bambine ricoverate al Gemelli di Roma e quelle che riguardano i due gemellini in reparto pediatria presso l’ospedale dell’Aquila.