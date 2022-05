Ladispoli | i Centri Anziani di via Trapani e via Milano diventano Aps

(Di giovedì 19 maggio 2022)– Il Comune diinforma i cittadini che, in linea con quanto stabilito dalla Regione Lazio, i duedi viae viasono stati trasformati in Aps ovvero associazioni di promozione sociale, aderendo ai requisiti richiesti dall’Ente ovvero: atto costitutivo di associazione dove lo statuto abbia come oggetto esclusivo o prevalente la gestione di un centropubblico; il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centrostesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l’invecchiamento attivo; oltre il 70% dei soci della Aps devono essere residenti nel ...

Advertising

Terzobinarioit : Accreditamento centri estivi, domande a Ladispoli entro le 13 del 10 giugno - 100cellae : Ladispoli. Accreditamento Centri estivi, domande entro il 10 giugno -

BaraondaNews

Il Comune diinforma i cittadini che, in linea con quanto stabilito dalla Regione Lazio, i dueAnziani di via Trapani e via Milano sono stati trasformati in APS. L'acronimo sta per Associazione di ...: ianziani di via Trapani e via Milano diventano Aps - Il Comune diinforma i cittadini che, in linea con quanto stabilito dalla Regione Lazio, i dueAnziani di via ... Ladispoli centri anziani Aps Il servizio “Centro anziani” rimane del tutto pubblico ed il Comune competente ne rimane titolare ad ogni effetto di legge.Il Comune di Ladispoli informa i cittadini che, in linea con quanto stabilito dalla Regione Lazio, i due Centri Anziani di via Trapani e via Milano sono stati trasformati in APS. L’acronimo sta per As ...