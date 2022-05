Iv: Renzi, 'per la prima volta dalla scissione torno a evento Pd, poi dai giovani della Lega' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Fine settimana impegnativo anche con eventi di altri partiti. Stasera torno per la prima volta dai tempi della scissione a un evento del Pd, a Empoli. Sabato sono a un evento di formazione dei giovani della Lega a Milano". Lo dice Matteo Renzi in un breve video pubblicato sui suoi canali social. Il leader di Iv elenca gli appuntamenti del fine settimana per la presentazione de 'Il mostro', il suo ultimo libro: "L'importante per me è che ci siano non soltanto tante persone che leggono ma soprattutto che commentano questo libro. Io ci tengo da morire che le persone si possano fare un'idea e ne sono davvero felice", spiega Renzi tra l'altro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Fine settimana impegnativo anche con eventi di altri partiti. Staseraper ladai tempia undel Pd, a Empoli. Sabato sono a undi formazione deia Milano". Lo dice Matteoin un breve video pubblicato sui suoi canali social. Il leader di Iv elenca gli appuntamenti del fine settimana per la presentazione de 'Il mostro', il suo ultimo libro: "L'importante per me è che ci siano non soltanto tante persone che leggono ma soprattutto che commentano questo libro. Io ci tengo da morire che le persone si possano fare un'idea e ne sono davvero felice", spiegatra l'altro.

