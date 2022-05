Il 51% dei ragazzi in Italia è incapace di capire un testo (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 51% dei ragazzi Italiani sembra incapace di capire un testo. “La disperazione scolastica implicita, cioè l’incapacità di un ragazz* di 15 anni di comprendere il significato di un testo scritto, è ora in Italia al 51%”. Il commento di Save The Children È Save the Children tra I primi a commentare il dato, definendo la situazione “un dramma, non solo per il sistema di istruzione e per lo sviluppo economico, ma per la tenuta democratica di un Paese”. Sempre secondo l’Organizzazione ed il suo Presidente Claudio Tesauro “i più colpiti sono gli studenti delle famiglie più povere, quelle che vivono al sud e quelle con un background migratorio”. Tesauro ha voluto commentare questi dati proprio in apertura dei lavori della riflessione della durata di quattro giorni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 51% deini sembradiun. “La disperazione scolastica implicita, cioè l’incapacità di un ragazz* di 15 anni di comprendere il significato di unscritto, è ora inal 51%”. Il commento di Save The Children È Save the Children tra I primi a commentare il dato, definendo la situazione “un dramma, non solo per il sistema di istruzione e per lo sviluppo economico, ma per la tenuta democratica di un Paese”. Sempre secondo l’Organizzazione ed il suo Presidente Claudio Tesauro “i più colpiti sono gli studenti delle famiglie più povere, quelle che vivono al sud e quelle con un background migratorio”. Tesauro ha voluto commentare questi dati proprio in apertura dei lavori della riflessione della durata di quattro giorni ...

Advertising

rusembitaly : ??È iniziata ieri la #resa dei militanti dell'unità nazionale '#Azov' e dell'esercito ucraino, bloccati all''… - repubblica : L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' - Agenzia_Ansa : 'L'incapacità di un ragazzo/a di 15 anni di comprendere il significato di un testo scritto è al 51%'. Lo ha detto C… - francoscoca : RT @janavel7: Save the Children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo'. La stessa media dei parlamentari grillini. - RobertoRenga : RT @barbarajerkov: Nel giorno in cui apre il Salone del libro, Save the children fa sapere che il 51% dei 15enni italiani è incapace di com… -