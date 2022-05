I Pinguini Tattici Nucleari tornano con ‘Giovani Wannabe’: “Una canzone che sa di live” (Di giovedì 19 maggio 2022) I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a tornare con un nuovo brano, Giovani Wannabe. Giovani, come sono e si sentono di essere i componenti della band musicale, e ‘Wannabe’, come immaginano di voler essere. Un brano che sa già un po’ di live e che, infatti, anticipa il prossimo tour musicale del gruppo. Dopo due anni ai vertici delle classifiche musicali italiane e con quasi un milione di streaming i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo brano estivo. Giovani Wannabe è la nuova canzone già disponibile in pre-save, ma che uscirà ufficialmente il prossimo 27 maggio su tutte le piattaforme streaming per Sony Music Italy e Columbia Records Italy. VelvetMagI Pinguini Tattici ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Isono pronti a tornare con un nuovo brano, Giovani Wannabe. Giovani, come sono e si sentono di essere i componenti della band musicale, e ‘, come immaginano di voler essere. Un brano che sa già un po’ die che, infatti, anticipa il prossimo tour musicale del gruppo. Dopo due anni ai vertici delle classifiche musicali italiane e con quasi un milione di streaming icon un nuovo brano estivo. Giovani Wannabe è la nuovagià disponibile in pre-save, ma che uscirà ufficialmente il prossimo 27 maggio su tutte le piattaforme streaming per Sony Music Italy e Columbia Records Italy. VelvetMagI...

