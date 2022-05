Fmi: economia italiana resiliente ma difficoltà da crisi Ucraina e inflazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. -(Adnkronos) - "Dopo l'impressionante ripresa dallo shock pandemico, l'economia italiana si trova ora ad affrontare i venti contrari della guerra in Ucraina e dell'aumento dell'inflazione" e "nonostante i segnali di resilienza, la crescita dovrebbe rallentare, con rischi al ribasso". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sul nostro paese osservando come "un aggiustamento basato sulla spesa potrebbe portare a un miglioramento significativo ma graduale del saldo di bilancio e del debito pubblico". Il Fondo segnala che "le banche hanno resistito bene alla crisi pandemica", ma per loro serve ancora "un approccio cauto" per quanto riguarda il capitale. "La realizzazione degli investimenti e delle riforme del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza può ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. -(Adnkronos) - "Dopo l'impressionante ripresa dallo shock pandemico, l'si trova ora ad affrontare i venti contrari della guerra ine dell'aumento dell'" e "nonostante i segnali di resilienza, la crescita dovrebbe rallentare, con rischi al ribasso". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sul nostro paese osservando come "un aggiustamento basato sulla spesa potrebbe portare a un miglioramento significativo ma graduale del saldo di bilancio e del debito pubblico". Il Fondo segnala che "le banche hanno resistito bene allapandemica", ma per loro serve ancora "un approccio cauto" per quanto riguarda il capitale. "La realizzazione degli investimenti e delle riforme del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza può ...

Advertising

TV7Benevento : Fmi: economia italiana resiliente ma difficoltà da crisi Ucraina e inflazione - - AforizmyFraszky : La soluzione del FMI per ogni problema è sempre quella: una bella iniezione di austerità nell'economia, che forgia… - mika900993 : @fabriziox23 @CottarelliCPI Lui paga in dollari “stampati” a ciclostilo dalla Fed. Su ordine del FMI. Dove lui ha l… - cjmimun : Fmi, Gopinath: rischi economia peggiorano, non siamo fuori pericolo Shock potrebbero farci perdere la crescita positiva - luc_sca : @LVDA_Acid @giuslit purtroppo vive in questa, con lucidità e consapevolezza, per ribaltarla e vendere i sogni di fa… -