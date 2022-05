Fiorello fa commuovere Maurizio Costanzo con una telefonata | ecco cosa è accaduto

(Di giovedì 19 maggio 2022) 40 anni e, davvero, non sentirli. Eppure televisivamente sono un traguardo di quelli importanti, rari.è in onda con il suo Show, ogni mercoledì. Spesso è lui a far emozionare gli altri, ma durante la quarta puntata è successo che qualcuno, con una, ha fatto emozionare lui. Si tratta diche al giornalista è molto legato: “Maurizietto I love you”, intona lo showman. E poi: “Ti ricordi quando ti davo lei? Ora voglio tornare per un attimo a darle del lei e dirle grazie. La mia carriera di divide in AC e DC, Prima die Dopo, come uno spartiacque. E poi mia moglie me l’hai fatta conoscere tu”. Insomma una dichiarazione di affetto che non ha lasciato indifferente il conduttore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

