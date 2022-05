Finlandia e Svezia in Nato | Russia | “Reazione in base ad armi schierate”

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Ladellaall’adesione diallasarà commisurata alla presenza militare dell’Alleanza nei territori di questi due Paesi, ma in ogni caso la sicurezza della Federazione Russa sarà “assicurata”. Lo ha affermato Valentina Matvienko, presidente del consiglio della Federazione Russa, la Camera Alta del Parlamento, in un’intervista al quotidiano Izvestia. “In termini militari ladellasarà proporzionata e adeguata alla presenza dellanei territori di questi due Stati, a che tipo diverranno. Ma posso garantire che la sicurezza dellasarà sicuramente assicurata”, ha dichiarato. L'articolo proviene da Italia ...

Advertising

mara_carfagna : Sanna Marin e Magdalena Andersson le due coraggiose premier di #Finlandia e #Svezia hanno chiesto formalmente l’ade… - martaottaviani : #Svezia e #Finlandia presentano la loro domanda di adesione alla #Nato tramite i loro ambasciatori. Questa foto è d… - FerdiGiugliano : 'La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina ????, e alla minaccia che… - ClaudioTosi13 : RT @Luciano28164917: 'Azov si è arreso. Erdogan blocca l'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia. Le riserve americane di petrolio sono… - LorenzoLamperti : Oggi su @ilmanifesto: in Europa, Finlandia e Svezia chiedono l'adesione. In Asia il Giappone continua a fare passi… -

hanno chiesto di entrare nella Nato. 'Di fatto c'erano già, facevano esercitazioni congiunte'.IL PROGETTO Nelle stesse ore in cuiformalizzavano la richiesta di adesione alla Nato, la Commissione ha presentato il piano con cui punta non solo ad aumentare la spesa militare ...Al contrario, si è divorziato di più in Lettonia, dove anche i tassi di nuzialità erano elevati, in Lituania e in Danimarca (circa 2,7 divorzi ogni 1.000 persone), Svezia (2,5) e Finlandia (2,4).(Adnkronos) – La reazione della Russia all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarà commisurata alla presenza militare dell’Alleanza nei territori di questi due Paesi, ma in ogni caso la sicurezz ...