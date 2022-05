FIFA 22: FUT TOTS. Tracker Gettoni Team Of The Season (Di giovedì 19 maggio 2022) EA Sports, tramite un breve comunicato, ha annunciato i Team Of The Season Swaps per la popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Durante la campagna dei TOTS i gamers potranno guadagnare dei Gettoni che potranno essere utilizzati per riscattare dei ricchi premi. Riscatta il tuo primo token TOTS Swaps accedendo a FUT tra il 6 maggio e il 27 maggio, alle 18:00 UTC. Puoi guadagnare fino a 25 token TOTS Swaps. Questi Gettoni saranno per lo più resi disponibili tramite varie SBC ed obiettivi, inoltre un gettone potrà essere riscattato acquistando un pacchetto nel negozio di FUT durante la campagna TOTS. Token Guibert – Primo Gettone riscattabile accedendo a FUT. Disponibile fino al 27 Maggio. Wallner – ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 19 maggio 2022) EA Sports, tramite un breve comunicato, ha annunciato iOf TheSwaps per la popolare modalità22 Ultimate. Durante la campagna deii gamers potranno guadagnare deiche potranno essere utilizzati per riscattare dei ricchi premi. Riscatta il tuo primo tokenSwaps accedendo a FUT tra il 6 maggio e il 27 maggio, alle 18:00 UTC. Puoi guadagnare fino a 25 tokenSwaps. Questisaranno per lo più resi disponibili tramite varie SBC ed obiettivi, inoltre un gettone potrà essere riscattato acquistando un pacchetto nel negozio di FUT durante la campagna. Token Guibert – Primo Gettone riscattabile accedendo a FUT. Disponibile fino al 27 Maggio. Wallner – ...

