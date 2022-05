Droga coppia e violenta donna, 'capace intendere e volere' (Di giovedì 19 maggio 2022) E' stata discussa stamani in aula, davanti al gup di Milano Massimo Baraldo, la perizia che ha certificato, come già emerso, la piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di Omar ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) E' stata discussa stamani in aula, davanti al gup di Milano Massimo Baraldo, la perizia che ha certificato, come già emerso, la piena capacità die dial momento dei fatti di Omar ...

Advertising

radiolombardia : Droga, due arresti, due fermi e 3 chili di cocaina sequestrati dalla Guardia di Finanza a Malpensa. Gli organizzato… - zingarella_a : io stasera sono parecchio confusa perché abbiamo avuto in una sola puntata Cecchini iettatore, uscite di coppia, dr… - itzniccolo : coppia di merda inguardabile non si riesce ad accettare neanche dopo una sbronza o la droga - loveuxgoodbye : @meryHL13 certo lei è la loro terapista di coppia sa tutto quanto, corna droga litigate quante volte vanno al cesso… - ABIMAGE : Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Trasportavano droga in auto. Coppia arrestata... Ieri sera, i Carabinieri della St… -