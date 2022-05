Draghi in Parlamento non arretra: non è sostenibile pace non accettabile per l’Ucraina (Di giovedì 19 maggio 2022) Nella crisi ucraina il governo ha tre obiettivi: sostenere dal punto di vista umanitario, finanziario e militare l`Ucraina; tenere alta la pressione sulla Russia, anche attraverso sanzioni; ricercare una soluzione negoziale. Sono i principi fissati dalla risoluzione votata a larga maggioranza dal Parlamento lo scorso primo marzo e su cui non si torna indietro. Se c'era (M5s in primo luogo, ma anche la Lega) chi si aspettava, o sperava, qualche 'apertura' da parte di Mario Draghi, è rimasto deluso dall'informativa che il premier ha tenuto questa mattina, prima al Senato e poi alla Camera. Nel suo intervento Draghi è partito dall'analisi della situazione attuale, che vede l'esercito russo procedere "molto più lentamente del previsto" a causa della "convinta resistenza" del popolo ucraino. Però, ha sottolineato, il costo dell'invasione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 maggio 2022) Nella crisi ucraina il governo ha tre obiettivi: sostenere dal punto di vista umanitario, finanziario e militare l`Ucraina; tenere alta la pressione sulla Russia, anche attraverso sanzioni; ricercare una soluzione negoziale. Sono i principi fissati dalla risoluzione votata a larga maggioranza dallo scorso primo marzo e su cui non si torna indietro. Se c'era (M5s in primo luogo, ma anche la Lega) chi si aspettava, o sperava, qualche 'apertura' da parte di Mario, è rimasto deluso dall'informativa che il premier ha tenuto questa mattina, prima al Senato e poi alla Camera. Nel suo interventoè partito dall'analisi della situazione attuale, che vede l'esercito russo procedere "molto più lentamente del previsto" a causa della "convinta resistenza" del popolo ucraino. Però, ha sottolineato, il costo dell'invasione ...

Advertising

marattin : Quella della giustizia tributaria varata ieri dal governo Draghi è una riforma radicale e giusta. In Parlamento bis… - TNannicini : #Draghi riferisce in Parlamento nell’85esimo giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Se esiste an… - borghi_claudio : Draghi ritorna alla questione del grano bloccato nei porti ucraini e conclude con un ringraziamento al Parlamento ??… - giomareliguria : RT @potere_alpopolo: Draghi riferisce in Parlamento sulla guerra, come al solito col sostegno di fatto di tutti i partiti (Salvini e Conte… - Efisio31251859 : RT @dottorbarbieri: #Draghi: 'Il Governo ha sempre agito in coerenza con le indicazioni del Parlamento'. HA RAGIONE. -