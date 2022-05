Covid, in calo il rallentamento dei casi settimanali: si registra un - 14,8% (Di giovedì 19 maggio 2022) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe , ha citato i dati dell'ultimo report, relativo al periodo 11 - 17 maggio: ' Rallenta la discesa dei nuovi casi settimanali ' di Covid. Negli ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe , ha citato i dati dell'ultimo report, relativo al periodo 11 - 17 maggio: ' Rallenta la discesa dei nuovi' di. Negli ...

