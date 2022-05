Corea del Nord, 007 Usa: 'Pyongyang farà un test nucleare mentre Biden è in Asia' (Di giovedì 19 maggio 2022) Covid in Corea del Nord, Kim Jong - un attacca i suoi funzionari "pigri e negligenti" Foto : Corea del Nord, in parata i missili Hwasong - 17 Video : Corea del Nord, tv statale trasmette la parata ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Covid indel, Kim Jong - un attacca i suoi funzionari "pigri e negligenti" Foto :del, in parata i missili Hwasong - 17 Video :del, tv statale trasmette la parata ...

Advertising

fattoquotidiano : La situazione in Corea del nord peggiora di giorno in giorno, ma il dittatore rifiuta le offerte di vaccini dall'es… - Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord sta valutando tempi per un nuovo test nucleare #coreadelnord - MediasetTgcom24 : Corea del Nord sta valutando tempi per un nuovo test nucleare #coreadelnord - GiulioOlleia : @IlMici8 Meglio dichiarare querela alla Corea del Nord… -