Caso Carlo Levi, i genitori scendono in piazza: 'Vogliamo chiarezza' (FOTO) (Di giovedì 19 maggio 2022) Caso Carlo Levi. Ad oltre un mese di distanza dall'agghiacciante episodio che vide coinvolte diverse classi dell'Istituto comprensivo Carlo Levi di Roma, la vicenda è tutt'altro che chiusa. Rimane l'amarezza, la rabbia, la delusione dei genitori che riponevano la loro fiducia nell'istituzioni scolastiche, certi che avrebbero fatto unicamente il bene dei loro figli. Ma così non è stato, purtroppo, ed oggi sono ancora numerosi gli interrogativi che ruotano intorno a quest'agghiacciante vicenda. Alla luce di ciò, oggi, i genitori dei bambini insieme al consigliere leghista Giannini e al coordinatore Astolfi, sono scesi in piazza per chiedere alle istituzioni maggiore chiarezza e trasparenza sull'accaduto.

