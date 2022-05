Basket, playoff Serie A1 2022: la Virtus Bologna supera Pesaro in gara-3, semifinale centrata (Di giovedì 19 maggio 2022) Cronaca e tabellino di Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di Basket. Le vu nere sbancano la Vitrifrigo Arena con il punteggio di 55-75 e si qualificano per le semifinali. Secondo tempo da applausi per la squadra di Scariolo, che emerge alla distanza – complice la profondità della panchina – e manda al tappeto gli avversari. Miglior realizzatore della serata Mam Jaiteh con 15 punti (a pari merito con Lamb). TUTTI I RISULTATI DEI playoff CALENDARIO QUARTI DI FINALE COMPOSIZIONE TABELLONI AGGIORNA LA DIRETTA LA PARTITA – Avvio da urlo per Bologna, che domina nei primi minuti e vola sull’8-0. I padroni di casa però non ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Cronaca e tabellino di Carpegna ProsciuttoSegafredo, sfida valida come-3 dei quarti di finale deidellaA1 2021/di. Le vu nere sbancano la Vitrifrigo Arena con il punteggio di 55-75 e si qualificano per le semifinali. Secondo tempo da applausi per la squadra di Scariolo, che emerge alla distanza – complice la profondità della panchina – e manda al tappeto gli avversari. Miglior realizzatore della serata Mam Jaiteh con 15 punti (a pari merito con Lamb). TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO QUARTI DI FINALE COMPOSIZIONE TABELLONI AGGIORNA LA DIRETTA LA PARTITA – Avvio da urlo per, che domina nei primi minuti e vola sull’8-0. I padroni di casa però non ...

