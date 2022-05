(Di giovedì 19 maggio 2022) Un'senza nessuno alla guida arriva in discesa, gettando a terra il reticolato di ferroa scuola'infanzia a Pile, frazione'Aquila, e in pochi istanti il cortilesi è ...

Advertising

fanpage : Drammatico incidente a L'Aquila, un'auto in corsa piomba nel giardino di un asilo, travolgendo i piccoli: quattro b… - petergomezblog : L’Aquila, auto sfonda il recinto di un asilo e piomba sui bambini. Un bimbo di 4 anni morto. Tre trasferiti a Roma:… - infoitinterno : Auto piomba nel giardino dell’asilo Un bambino ucciso, cinque feriti - valentinadigrav : RT @DanieleDann1: ?? #Abruzzo: Un’automobile si è sfrenata ed è piombata nel cortile dell’#asilo “I° Maggio” a #Pile, frazione alle porte de… - TgrRai : ?? La tragedia all'asilo dell'Aquila: un'auto ferma sulla rampa si sfrena e piomba sul giardino travolgendo 6 bambin… -

La mamma lo aveva lasciato da solo nella macchina, parcheggiata in strada mentre andava a prendere il fratellino all'asilo, ma l'in discesa ha preso subito velocità, forse accidentalmente ...Lepossono entrare normalmente nel parcheggio 'Sì, si può arrivare fino a un certo punto. È uno spazio grande, ma non comodissimo'. Cosa le resta dentro 'Ieri (l'altro ieri) avevano ...A piombare nel giardino è stata un Passat dove all’interno c’era un ragazzino che non ha più di 10 anni. La mamma lo aveva lasciato da solo nella macchina, parcheggiata in strada mentre andava a ...Un’auto senza nessuno alla guida arriva in discesa, gettando a terra il reticolato di ferro della scuola dell’infanzia a Pile, frazione dell’Aquila, e in pochi istanti il cortile dell’asilo si è trasf ...