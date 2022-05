Amici 21, il messaggio di Luigi Strangis per Carola Puddu (Di giovedì 19 maggio 2022) Intervistato dal settimanale Chi in edicola questa settimana, il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis ha risposto anche a una domanda riguardate Carola Puddu, la ballerina che nel talent di Maria De Filippi si è innamorata (non ricambiata) di lui. I fan del programma hanno sperato a lungo che anche per il cantante di Amici 21 scattasse la scintilla e che lui e Carola potessero diventare una coppia, ma questo non è successo. Almeno non nella scuola, dove tuttavia Carola e Luigi hanno creato una solida e affettuosa Amicizia. Che possa essere la base per costruire qualcosa di più profondo e sentimentale ora che Amici 21 è finito ed entrambi sono tornati alla loro vita “normale”? A questa domanda, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 19 maggio 2022) Intervistato dal settimanale Chi in edicola questa settimana, il vincitore di21ha risposto anche a una domanda riguardate, la ballerina che nel talent di Maria De Filippi si è innamorata (non ricambiata) di lui. I fan del programma hanno sperato a lungo che anche per il cantante di21 scattasse la scintilla e che lui epotessero diventare una coppia, ma questo non è successo. Almeno non nella scuola, dove tuttaviahanno creato una solida e affettuosazia. Che possa essere la base per costruire qualcosa di più profondo e sentimentale ora che21 è finito ed entrambi sono tornati alla loro vita “normale”? A questa domanda, ...

