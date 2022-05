Addio a Guido Lembo, storico chansonnier della taverna Anema e Core di Capri (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha animato le notti capresi per quasi trent’anni: Guido Lembo, lo storico chansonnier della taverna Anema e Core, non c’è più. All’età di 75 anni lascia al figlio Gianluigi il testimone del by night dell’isola azzurra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha animato le notti capresi per quasi trent’anni:, lo, non c’è più. All’età di 75 anni lascia al figlio Gianluigi il testimone del by night dell’isola azzurra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

