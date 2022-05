Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viabilità DEL 18 MAGGIO 2022 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA. E SULLA VIA DEL MARE, CODE PER MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA ALL’ALTEZZA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; SUL POSTO LE FORZE DELL’ORDINE CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A PIAZZA DELLA REPUBBLICA E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE, PER QUESTO MOTIVO LA PIAZZA E’ PARZIALMENTE CHIUSA. LE LINEE PROVENIENTI DA TERMINI DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO A SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI SAN GIOVANNI CAUSA GUASTO TECNICO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)DEL 18 MAGGIO11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA. E SULLA VIA DEL MARE, CODE PER MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA ALL’ALTEZZA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; SUL POSTO LE FORZE DELL’ORDINE CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A PIAZZA DELLA REPUBBLICA E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE, PER QUESTO MOTIVO LA PIAZZA E’ PARZIALMENTE CHIUSA. LE LINEE PROVENIENTI DA TERMINI DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO A SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI SAN GIOVANNI CAUSA GUASTO TECNICO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE: ...

