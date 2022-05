Tina Cipollari, aggressione in diretta: scoppia il caos in studio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tina Cipollari, volano offese nello studio di ‘Uomini e donne’. scoppia il caos in studio, il motivo è davvero impensabile Quando vanno in onda programmi dove il dibattito è alla base di tutto, capita che possano venire a galla delle situazioni ingarbugliate da tenere a bada. Serve, in questo caso, la mano abile di un conduttore o una conduttrice che sappiano gestire al meglio la situazione, anche se vanno messe in gioco determinati tipi di peculiarità. Ne sa qualcosa, ad esempio, Maria De Filippi, visto che nei suoi programmi vengono messe in gioco le emozioni, ed è da qui che si può andare incontro anche a situazioni molto complesse. Tina Cipollari (web source)Insomma, quando le persone si mettono in gioco è possibile che poi si ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 18 maggio 2022), volano offese nellodi ‘Uomini e donne’.ilin, il motivo è davvero impensabile Quando vanno in onda programmi dove il dibattito è alla base di tutto, capita che possano venire a galla delle situazioni ingarbugliate da tenere a bada. Serve, in questo caso, la mano abile di un conduttore o una conduttrice che sappiano gestire al meglio la situazione, anche se vanno messe in gioco determinati tipi di peculiarità. Ne sa qualcosa, ad esempio, Maria De Filippi, visto che nei suoi programmi vengono messe in gioco le emozioni, ed è da qui che si può andare incontro anche a situazioni molto complesse.(web source)Insomma, quando le persone si mettono in gioco è possibile che poi si ...

Advertising

TynEloy : RT @TynEloy: @uominiedonne TINA SI DEVE RIDIMENSIONARE ... RINOMINATE IL PROGRAMMA: IL PROCESSO. Conduttrice e PM Tina Cipollari. Due pall… - ACM_Chia : #uominiedonne Non sopporto che Tina stia aggredendo Sylviane. Smettila Tina! Ma se avessero consumato oppure no ma… - youaremy_muse : RT @tina_ooc: Pinuccia: la Cippœlläri, la Tina Cipollari Tina fa una faccia annoiata #uominiedonne - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Biagio Di Maro travolto dalle polemiche: Tina Cipollari perde la testa! #UominieDonne #puntata… - Isidel_ : #tina sono anni che mette in pratica atti di grave bullismo su @gemmagalgani spesso anche con atti fisici. Ora che… -