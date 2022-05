Ti paracatudiamo in Finlandia Dopo questa frase scoppia l' inferno in tv | insulti | accade di tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell'ultima puntata di L'aria che Tira, programma condotto da Myrta Merlino, si è assistito ad un'accesa discussione tra David Parenzo, giornalista nonché conduttore radiofonico e Giorgio Cremaschi, sindacalista italiano (Potere al Popolo). La questione in corso riguardava il discorso della Premier finlandese Sanna Marin. La Premier ha spiegato che la Russia ha dichiarato chiaramente di non voler rispettare i principi fondamentali, ovvero vuole impedire e limitare la libertà degli altri paesi nello scegliere le loro condizioni di sicurezza. Sanna Marin non si è quindi resa disposta a tollerareguerra nel contesto attuale. Lavuole quindi garantire la sicurezza nel proprio avvenire per sé stessa, per la propria regione e per tutta l'Europa. È il motivo per il quale il parlamento finlandese ha votato ieri a favore, con una ...