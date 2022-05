Terremoto in Giappone, scossa magnitudo 6 nel mare (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6 è stato registrato al largo del Giappone, a una profondità di 223 chilometri nel mare di Katsuura a est della costa di Honshu.Lo riferisce la Usgs. Una forte scossa che fa tornare la paura nel Paese dopo circa due mesi dal Terremoto di magnitudo 7.3 si era verificato nella regione del Tohoku.A causa della violenta scossa, con epicentro in mare a largo della prefettura di Fukushima, era stato lanciato anche un allarme tsunami con onde attorno a un metro. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unadidi6 è stato registrato al largo del, a una profondità di 223 chilometri neldi Katsuura a est della costa di Honshu.Lo riferisce la Usgs. Una forteche fa tornare la paura nel Paese dopo circa due mesi daldi7.3 si era verificato nella regione del Tohoku.A causa della violenta, con epicentro ina largo della prefettura di Fukushima, era stato lanciato anche un allarme tsunami con onde attorno a un metro. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

