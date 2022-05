Soleil Sorge lancia una frecciatina ad Alex Belli e parla di Gianluca Costantino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Direttamente da Ibiza arriva l’intervista a Soleil Sorge, Gianluca Costantino, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per Casa Chi. I quattro in versione Dawson’s Creek si sono divertiti a scherzare con i giornalisti e raccontare la loro convivenza durante le vacanze. Ma sono stati affrontati anche alcuni argomenti che hanno stuzzicato i fan. Scopriamo che cosa si sono detti. Soleil Sorge: “Meglio Gianluca di Alex Belli” I giornalisti si sono divertiti a stuzzicare Soleil e Gianluca su un loro possibile flirt, di cui tanto si parla in questi giorni perché erano tutti e quattro nella stessa casa. Ma a Casa Chi, Soleil liquida il rumor come fake gossip, in realtà sono ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Direttamente da Ibiza arriva l’intervista a, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per Casa Chi. I quattro in versione Dawson’s Creek si sono divertiti a scherzare con i giornalisti e raccontare la loro convivenza durante le vacanze. Ma sono stati affrontati anche alcuni argomenti che hanno stuzzicato i fan. Scopriamo che cosa si sono detti.: “Megliodi” I giornalisti si sono divertiti a stuzzicaresu un loro possibile flirt, di cui tanto siin questi giorni perché erano tutti e quattro nella stessa casa. Ma a Casa Chi,liquida il rumor come fake gossip, in realtà sono ...

