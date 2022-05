Salernitana, stadio tutto esaurito in meno di 24: proposta per un maxischermo in città (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’entusiasmo è alle stelle a Salerno per la chiusura del campionato di Serie A della Salernitana che ospiterà l’Udinese. In meno di 24 ore, sono infatti stati venduti tutti i biglietti di curva Sud, tribuna azzurra e distinti, ma segnalano massicce adesioni del pubblico locale anche per il settore solitamente riservato agli ospiti. Considerando i 3000 abbonati, i circa 300 ragazzi delle scuole che entreranno gratuitamente e i vari omaggi riservati agli sponsor è stata già toccata quota 25mila, si attende una ulteriore scorta per il settore tribuna verde al massimo entro domani mattina. Insomma, tutto esaurito. Ma non tutti i tifosi sono stati soddisfatti. La tifoseria organizzata ha infatti chiesto ufficialmente all’amministrazione comunale di istallare un maxischermo nei punti nevralgici della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’entusiasmo è alle stelle a Salerno per la chiusura del campionato di Serie A dellache ospiterà l’Udinese. Indi 24 ore, sono infatti stati venduti tutti i biglietti di curva Sud, tribuna azzurra e distinti, ma segnalano massicce adesioni del pubblico locale anche per il settore solitamente riservato agli ospiti. Considerando i 3000 abbonati, i circa 300 ragazzi delle scuole che entreranno gratuitamente e i vari omaggi riservati agli sponsor è stata già toccata quota 25mila, si attende una ulteriore scorta per il settore tribuna verde al massimo entro domani mattina. Insomma,. Ma non tutti i tifosi sono stati soddisfatti. La tifoseria organizzata ha infatti chiesto ufficialmente all’amministrazione comunale di istallare unnei punti nevralgici della ...

