Qualificazioni Roland Garros 2022, Giannessi al turno decisivo: out Giustino e Cobolli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessandro Giannessi è al turno decisivo delle Qualificazioni del Roland Garros 2022. Il ligure ha battuto per 7-5 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco l'argentino Thiago Tirante, avversario sempre molto difficile da affrontare sul rosso. L'azzurro è stato bravo a portare a casa un primo set molto combattuto e risoltosi solamente grazie al break dell'undicesimo gioco. Tutto decisamente più facile nel secondo set in cui, a dire la verità, il giovane albiceleste neppure è sembrato in perfette condizioni fisiche. Buon per Giannessi, che adesso si giocherà l'accesso al main draw contro l'austriaco Sebastian Ofner, reduce dalla convincente vittoria in due set contro l'australiano Vukic. Nulla da fare, invece, per Lorenzo Giustino, ...

