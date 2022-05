Pappadà esclude Vlahovic dalla top 11 della Serie A | il motivo!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Raffaele, telecronista di Mediaset tra le altre, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni in diretta su Instagram. Ha parlatolotta salvezza fra Salernitana e Cagliari,promozione di Lecce e Cremonese e ha stilato la sua personalissima top 11 di questo campionato. Top 11 di questa stagione? “Su due piedi non è molto semplice. In porta senza dubbio Maignan. In una ipotetica difesa a 3 sicuramente ci metto Skriniar, Bremer e Tomori. A sinistra ci sarebbero Theo o Perisic, che per rendimento è stato il migliore. In centrocampo Tonali, per quello che ha fatto soprattutto nel finale di stagione, Frattesi merita una nomina e come ultimo metto Brozovic. Davanti, Lautaro e Immobile per numeri, avrei messo ilFiorentina, ma per quello che ha fatto negli ultimi ...