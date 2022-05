Napoli, ritiro a dimaro oggi la presentazione a castelvolturno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella giornata di oggi il Napoli a castelvolturno presenterà il ritiro in Val di Sole a dimaro. Sarà presente il presidente Aurelio de Laurentiis che avrà modo di incontrare il mister Luciano Spalletti dopo la riunione di mercato svolta in settimana. Gli azzurri partiranno alla volta del Trentino, il 9 luglio fino al 19 per poi spostarsi a Castel di Sangro dal 23 fino al 6 agosto. Occhi puntati sul calciomercato dove il Napoli sicuramente ufficializzerà l'arrivo di Kvaratskhelia che continua a stupire con i suoi gol. Mentre resta ancora in stand by la situazione Ospina in scadenza di contratto, in settimana ci dovrebbe essere un incontro con gli agenti del portiere colombiano. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella giornata diilpresenterà ilin Val di Sole a. Sarà presente il presidente Aurelio de Laurentiis che avrà modo di incontrare il mister Luciano Spalletti dopo la riunione di mercato svolta in settimana. Gli azzurri partiranno alla volta del Trentino, il 9 luglio fino al 19 per poi spostarsi a Castel di Sangro dal 23 fino al 6 agosto. Occhi puntati sul calciomercato dove ilsicuramente ufficializzerà l'arrivo di Kvaratskhelia che continua a stupire con i suoi gol. Mentre resta ancora in stand by la situazione Ospina in scadenza di contratto, in settimana ci dovrebbe essere un incontro con gli agenti del portiere colombiano.

