Mosca, abbiamo un problema. E Putin gioca la carta dell’oro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Premessa. C’è più oro che dollari nei forzieri della banca centrale russa. Come a dire, se Mosca non può pagare i propri creditori in dollari, allora perché non ricorrere ai cari vecchi lingotti d’oro visti anche i nuovi picchi del metallo giallo, oggi saldamente oltre i 2 mila dollari per oncia. Come d’altronde non aspettarsi tutto questo da un Paese che è uno dei maggiori produttori di oro al mondo, insieme ad Australia e Cina e con un volume aumentato dell’1,7%, raggiungendo le 314 tonnellate nel 2021. E così, il Cremlino, per mezzo della Banca centrale russa, che a fine 2021 nei caveau custodiva lingotti per 128 miliardi di dollari, ha deciso di ricorrere al caro vecchio oro per fare un po’ di cassa e finanziare la guerra all’Ucraina. In barba ai Paesi G7 e Ue che poche settimane fa, spronati dagli Stati Uniti hanno deciso di impedire che Mosca ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) Premessa. C’è più oro che dollari nei forzieri della banca centrale russa. Come a dire, senon può pagare i propri creditori in dollari, allora perché non ricorrere ai cari vecchi lingotti d’oro visti anche i nuovi picchi del metallo giallo, oggi saldamente oltre i 2 mila dollari per oncia. Come d’altronde non aspettarsi tutto questo da un Paese che è uno dei maggiori produttori di oro al mondo, insieme ad Australia e Cina e con un volume aumentato dell’1,7%, raggiungendo le 314 tonnellate nel 2021. E così, il Cremlino, per mezzo della Banca centrale russa, che a fine 2021 nei caveau custodiva lingotti per 128 miliardi di dollari, ha deciso di ricorrere al caro vecchio oro per fare un po’ di cassa e finanziare la guerra all’Ucraina. In barba ai Paesi G7 e Ue che poche settimane fa, spronati dagli Stati Uniti hanno deciso di impedire che...

Advertising

LauraGaravini : Voto #Ungheria contro sanzioni #Mosca conferma ulteriormente importanza di superare unanimità.Abbiamo bisogno di Ue… - lvoir : Abbiamo espulso 30 diplomatici russi senza alcuna ragione, visto che noi non siamo in guerra, e adesso che #Mosca f… - francescocantin : RT @LisaTorna: @TgLa7 Atto ostile? Gli ostili siamo noi: abbiamo sequestrato i loro beni, trattiamo i russi in Italia come merde...#Draghi… - lvoir : RT @LisaTorna: @TgLa7 Atto ostile? Gli ostili siamo noi: abbiamo sequestrato i loro beni, trattiamo i russi in Italia come merde...#Draghi… - ACeschia : RT @LisaTorna: @TgLa7 Atto ostile? Gli ostili siamo noi: abbiamo sequestrato i loro beni, trattiamo i russi in Italia come merde...#Draghi… -