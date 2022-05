Modena | crollo in palazzina | sei feriti

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sei persone sono rimaste ferite in unin unaa Marano sul Panaro, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi. Dalle prime informazioni avrebbe ceduto il solaio e tra ici sarebbero anche due bambini. In corso le indagini sulla dinamica e le cause del. L'articolo proviene da Italia Sera.

