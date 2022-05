Milan | Saelemaekers | “Pronti all’ultima battaglia | speriamo nello scudetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilprepara l’ultima partita di campionato tra allenamenti al mattino e pranzi aello. Dopo l’allenamento, i giocatori si fermano con piacere per mangiare tutti insieme e stemperare la tensione che porta alla decisiva sfida per lo. Sabato mattina il ritrovo per la seduta di rifinitura, la conferenza stampa di Pioli (alle 14.15) e nel pomeriggio la partenza in treno per Reggio Emilia, dove la squadra sarà in ritiro fino alla partita. Aello i giocatori hanno svolto la prima parte della seduta in palestra, per poi spostarsi sul campo dove hanno svolto esercizi su rapidità e la tecnica. Presenti a bordo campo anche Maldini e Massara, che insieme a Pioli hanno premiatoper le 100 presenze raggiunte con la maglia rossonera. “Questa domenica c’è l’ultima ...