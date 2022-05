Messias: «Ibrahimovic è bravissimo con chi si impegna. Una volta mi ha dato un calcio in faccia» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal calcio dilettantistico al gol in Champions League, con l’Atletico Madrid, quella di Junior Messias è una favola. Ha cominciato con alcuni tornei con le aziende di consegne con cui lavorava, era bello «il fine settimana, dopo aver lavorato, divertirsi con gli amici». Poi è passato sui campi d’Eccellenza, dove «non c’è il Var e ti possono menare». Ora il suo Milan può vincere lo scudetto e lui non trattiene l’emozione. Lo intervistano gli Autogol sul loro canale Twitch e lui rivela alcuni retroscena sulla sua esperienza in rossonero, ed in particolare sul rapporto con Ibrahimovic. «Una volta Zlatan mi ha dato un calcio in faccia. Prima della partita con l’Atalanta, sul bus, era carico. La prima volta che l’ho visto stavamo mangiando insieme e mi ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Daldilettantistico al gol in Champions League, con l’Atletico Madrid, quella di Juniorè una favola. Ha cominciato con alcuni tornei con le aziende di consegne con cui lavorava, era bello «il fine settimana, dopo aver lavorato, divertirsi con gli amici». Poi è passato sui campi d’Eccellenza, dove «non c’è il Var e ti possono menare». Ora il suo Milan può vincere lo scudetto e lui non trattiene l’emozione. Lo intervistano gli Autogol sul loro canale Twitch e lui rivela alcuni retroscena sulla sua esperienza in rossonero, ed in particolare sul rapporto con. «UnaZlatan mi haunin. Prima della partita con l’Atalanta, sul bus, era carico. La primache l’ho visto stavamo mangiando insieme e mi ha ...

