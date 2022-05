Immagina un mondo in cui tutte le auto elettriche siano come la DS E-TENSE Performance (Di mercoledì 18 maggio 2022) Visualizza nella tua mente, di solito ossessionata dalle auto elettriche, la scena di Top Gun, quando Maverick apprende che Ice ha vinto un altro trofeo. Il personaggio interpretato da Tom Cruise elabora per un attimo la notizia, si rivolge a Goose e osserva: «Ne sento il bisogno», mentre Goose si unisce al ritornello finale: «Il bisogno... di velocità». A parte gli occhiali da aviatore, il fisico atletico e il profondo senso di competizione tipicamente americano, è proprio così che mi sono sentito quando, una domenica mattina, camminavo in tuta da guida e casco verso la DS E-TENSE Performance sulla pista principale dell'aeroporto di Le Castellet. La velocità è esattamente la stessa che la E-TENSE ha saputo offrire con tre scariche di propulsione elettrica: da 0 a 100 km/h in due secondi, grazie ai ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Visualizza nella tua mente, di solito ossessionata dalle, la scena di Top Gun, quando Maverick apprende che Ice ha vinto un altro trofeo. Il personaggio interpretato da Tom Cruise elabora per un attimo la notizia, si rivolge a Goose e osserva: «Ne sento il bisogno», mentre Goose si unisce al ritornello finale: «Il bisogno... di velocità». A parte gli occhiali da aviatore, il fisico atletico e il profondo senso di competizione tipicamente americano, è proprio così che mi sono sentito quando, una domenica mattina, camminavo in tuta da guida e casco verso la DS E-sulla pista principale dell'aeroporto di Le Castellet. La velocità è esattamente la stessa che la E-ha saputo offrire con tre scariche di propulsione elettrica: da 0 a 100 km/h in due secondi, grazie ai ...

