Il commissariamento e l’OMS

Leggi su butac

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Su certi canali social italiani sta facendo furore un video dove vediamo un avvocato italiano avvertire di un nuovo grave pericolo: Il 22 maggio si voterà per dare poteri speciali all’O.M.S. che potrà di fatto “commissariare” gli Stati ed imporre tutto ciò che vuole ai cittadini. E’ un pericolo enorme ed incombente di cui non sta parlando nessuno! Il video dura 13 minuti, viene condiviso con link YouTube e Rumble e nel giro di poco ha raggiunto le oltre 160mila visualizzazioni, con più di 1400 commenti su YouTube. Nei primi tre minuti di video ci viene raccontato di come la politica sanitaria del, secondo questo avvocato, sia stata dettata in buona parte da quanto voluto da Bill Gates attraverso la sua fondazione privata. Siamo all’ABC del complottismo, il legale si basa su dati condivisi da soggetti che disinformano, sostiene che Bill Gates con la sua fondazione ...