Flora Canto | gli auguri per Enrico Brignano | “Nessuno avrebbe scommesso su noi”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’odore di fiori d’arancio è nell’aria, ma non è quello il motivo per cuiha scritto una dedica dolcissima a, l’occasione è un’altra: l’attore festeggia il suo compleanno, è nato il 18 maggio del 1966. E la compagna ha pubblicato una serie di scatti di vita quotidiana, amore, affetti, accompagnati da un pensiero che racchiude la forza del loro amore, che mostra come la loro storia si sia rafforzata fino a partarli, a breve, a dirsi sì anche attraverso il matrimonio., come ha fatto glisocial aSe le parole hanno il potere di trasmettere emozioni, quelle dine sono colme. Con un pizzico della sua consueta ironia, l’attrice e ...