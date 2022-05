Draghi-Sanna Marin, l’incontro oggi: «Sì a Finlandia e Svezia nella Nato e all’invio di armi in Ucraina» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre i due premier discutono del futuro della Nato, arriva la notizia che Mosca ha espulso 24 diplomatici italiani e decine di diplomatici europei. Draghi: «È un atto ostile, però non deve farci chiudere i canali diplomatici» Leggi su corriere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre i due premier discutono del futuro della, arriva la notizia che Mosca ha espulso 24 diplomatici italiani e decine di diplomatici europei.: «È un atto ostile, però non deve farci chiudere i canali diplomatici»

