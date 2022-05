Delusi ma non sconfitti 'Ora speriamo nel ritorno' (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Ilaria Vallerini Il cuore nerazzurro non smette di battere nonostante questo strana impennata di caldo di maggio. A La Nunziatina suona il fischio d'inizio di Benevento - Pisa mentre scorrono ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Ilaria Vallerini Il cuore nerazzurro non smette di battere nonostante questo strana impennata di caldo di maggio. A La Nunziatina suona il fischio d'inizio di Benevento - Pisa mentre scorrono ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @pbersani sulle dichiarazioni di #Berlusconi sulla #guerra in #Ucraina: 'Ha detto che è stato deluso da… - NicolaPorro : 'Il discorso di #Putin? Diciamo che...'. #Capuozzo non le manda a dire alla stampa italiana. E svela chi ha ora il… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Ue: c'è la strada per pagare il gas russo in euro o dollari senza violare le sanzioni. Il ministro degli esteri ucraino… - VincenzoIanno16 : RT @La7tv: #ottoemezzo @pbersani sulle dichiarazioni di #Berlusconi sulla #guerra in #Ucraina: 'Ha detto che è stato deluso da #Putin... sa… - Spooky_The_Tuff : RT @La7tv: #ottoemezzo @pbersani sulle dichiarazioni di #Berlusconi sulla #guerra in #Ucraina: 'Ha detto che è stato deluso da #Putin... sa… -