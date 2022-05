Covid, la curva scende. Ats: «L’attenzione resta alta». I dati settimanali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella Bergamasca Il monitoraggio 11 - 17 maggio: tasso d’incidenza a quota 283, contro i 297 della scorsa settimana. «Andamento fluttuante nell’ultimo mese, utile mantenere un attento monitoraggio. dati verosimilmente ridimensionati per la riduzione del ricorso ai tamponi con la chiusura dello stato di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green pass». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella Bergamasca Il monitoraggio 11 - 17 maggio: tasso d’incidenza a quota 283, contro i 297 della scorsa settimana. «Andamento fluttuante nell’ultimo mese, utile mantenere un attento monitoraggio.verosimilmente ridimensionati per la riduzione del ricorso ai tamponi con la chiusura dello stato di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green pass».

