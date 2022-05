Come gestire il raffrescamento di capannoni e industrie? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Se doveste provare a immaginare uno dei luoghi più caldi in assoluto probabilmente non pensereste mai ad un capannone industriale. E invece, soprattutto in estate e se all’interno dell’area di lavoro ci sono dei macchinari in costante movimento, le temperature qui salgono vertiginosamente. Per questo i climatizzatori industriali a risparmio energetico sono la soluzione ideale! Raffrescare l’aria all’interno di industrie e capannoni non è un’impresa semplice e purtroppo non viene considerata Come un’attività fondamentale per i risultati aziendali. Invece permettere agli operatori di lavorare in una condizione climatica confortevole, raggiungendo quindi il benessere aziendale, è un elemento che concorre non poco nella produttività dell’impresa. Non solo: se i macchinari vengono stressati ulteriormente per colpa di temperature elevate il ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 maggio 2022) Se doveste provare a immaginare uno dei luoghi più caldi in assoluto probabilmente non pensereste mai ad un capannone industriale. E invece, soprattutto in estate e se all’interno dell’area di lavoro ci sono dei macchinari in costante movimento, le temperature qui salgono vertiginosamente. Per questo i climatizzatori industriali a risparmio energetico sono la soluzione ideale! Raffrescare l’aria all’interno dinon è un’impresa semplice e purtroppo non viene considerataun’attività fondamentale per i risultati aziendali. Invece permettere agli operatori di lavorare in una condizione climatica confortevole, raggiungendo quindi il benessere aziendale, è un elemento che concorre non poco nella produttività dell’impresa. Non solo: se i macchinari vengono stressati ulteriormente per colpa di temperature elevate il ...

