Centrodestra | day after vertice è al veleno FdI | “E’ stato una trappola”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) E' quasi ironico. Il giorno dopo il disastroso incontro di Arcore - quello che avrebbe dovuto essere del disgelo e si è trasformato neldel livore, i tre partiti delsi ritrovano coesi, uno accanto all'altro, nella votazione che porta Stefania Craxi di Forza Italia alla guida della commissione Esteri al posto del filorusso Vito Petrocelli. La Lega arriva a dare addirittura un significato politico. L'elezione, dicono in una nota, "dimostra nei fatti la compattezza del. Uniti si vince". Un entusiasmo fuori luogo, che sembra lontano anni luce dalle macerie che l'incontro tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ha lasciato sul terreno.La leader sovranista la vede con un po' più di pragmatismo e, soprattutto, risponde al leader del M5s. Oggi "è accaduta una cosa scontata ma nulla a che fare ...

Agenzia askanews

