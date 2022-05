Calcio: Tuchel 'Non giudicare annata Chelsea da 2 finali ko ai rigori' (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Il mio futuro? Stiamo ricostruendo la squadra, sarò qui con tutta la mia energia" LONDRA (INGHILTERRA) - Thomas Tuchel non dà voti ma il bilancio è sicuramente positivo. Il Chelsea si appresta ad ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Il mio futuro? Stiamo ricostruendo la squadra, sarò qui con tutta la mia energia" LONDRA (INGHILTERRA) - Thomasnon dà voti ma il bilancio è sicuramente positivo. Ilsi appresta ad ...

